Ученые рассказали, как похудеть при помощи кофе

Всего одна чашка в день помогает предотвратить ожирение, рассказали ученые из университета Ноттингема.

В частности в исследовании говорится, что популярный напиток стимулирует сжигание, так называемой бурой жировой ткани, предотвращая тем самым ожирение и помогая избежать накопления организмом ненужных жировых запасов.

Об этом говорится в научной публикации университета. В статье также сообщается, что бурая жировая ткань, сжигая жир и углеводы и снабжает организм теплом и энергией.

Повышение ее активности помогает организму ускорить процесс расхода калорий и нормализовать уровень сахара в крови. Ученые сообщают, что до недавнего времени не было понимания, как воздействовать на эти процессы напрямую.

Опыты показали, что главный химический ингредиент кофе - кофеин способен стимулировать бурую жировую ткань.

Издание Science Daily, цитируя ученых, сообщает, что потенциал у этого открытия большой, поскольку ожирение и диабет стали огромной проблемой для общества. Издание также сообщает, что ученые уже начали тестировать БАДы с кофеином в целях выявления их потенциала при влиянии на бурую жировую ткань, как самостоятельного соединения. Исследователи намерены установить, имеет ли кофеин такой же эффект на бурую жировую ткань как обычный кофе.