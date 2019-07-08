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Украина запасается газом

Москва, 08.07.2019

В украинских в подземных хранилищах на 6 июля находится около 17 млрд куб. м. природного газа, что примерно на 20% больше, чем в аналогичный период 2017 и 2018 года, сообщил «Укртрансгаз». Из этого объема около 7 млрд. куб. м. газа являются техническими, то есть неизвлекаемыми, и воспользоваться можно лишь 10 млрд куб. м.

Украина потребляет около 30 млрд. кубов газа в год, из которых собственная добыча составляет порядка 20 млрд куб. м. То есть существующих запасов газа хватит примерно на год, но при этом Украина продолжает активно наращивать запасы газа в подземных хранилищах.

Хотя Украина и объявила о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, она использует транзитный российский газ, который является «европейским» лишь на бумаге. С введением газопровода «Северный поток – 2» Украина потеряет статус транзитного монополиста, а 31 декабря 2019 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. В случае прекращения российского транзита у Киева не получится импортировать российский газ по существующей газотранспортной системе, поскольку в Европе труба упирается не в производителей, а в потребителей газа.

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