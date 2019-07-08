Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз расправы

Украинский телеканал «Newsone» объявил об отмене ранее анонсированного телемарафона «Надо поговорить» из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей.

Напомним, телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель. Это вызвало бурю возмущения среди националистически настроенной части украинского общества. В адрес журналистов телеканала «Newsone» посыпались оскорбления и угрозы, вплоть до их физического устранения.

Потребовали не допустить телемост бывший глава «незалежной» Пётр Порошенко, пока ещё действующий премьер-министр Владимир Гройсман, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. А руководитель националистической партии «Национальный Корпус» Андрей Билецкий потребовал от Владимира Зеленского «адекватной реакции» на анонсированный телемост и пригрозил акциями протеста. Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов обратился к Зеленскому с просьбой созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с телемостом.

Реакция последовала почти незамедлительно – нынешний украинский лидер назвал предстоящий телемарафон опасной предвыборной пиар-акцией, которая «нацелена на раскол Украины на два лагеря». В итоге, телеканал принял решение телемост отменить.

«В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить». Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», – говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте телеканала.