В Госдуме предлагают ввести запрет на поставки из Грузии вина и воды

На фоне обостряющегося скандала между Россией и Грузией вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов заявил, что фракция «Единая Россия» поставит на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии в РФ вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

По его словам, в Грузии продолжают нагнетаться русофобские настроения, которые подвергают опасности российских граждан, которые находятся сейчас в Грузии, передаёт РИА Новости.

«Все, наверное, уже видели, как некие бесчинствующие люди нападают на российских туристов, останавливают их срывают георгиевские ленточки, – это настоящий беспредел. – В этих условиях мы обязаны принимать ответные меры. Поэтому уже сегодня на Совете Госдумы будет поднят вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в эту республику Грузия».

Неверов убеждён, что эти меры станут адекватным ответом на недружественные выпады в адрес нашей страны, наших граждан.

«Сегодня мы на Совете этот вопрос поднимем, чтобы выйти на палату с таким решением. Не сомневаюсь, что депутаты из других фракций нашей решение поддержат», – резюмировал вице-спикер Госдумы.

В свою очередь Татьяна Москалькова – уполномоченный по правам человека в России – заявила, что при рассмотрении вопроса о запрете денежных переводов в Грузию будет просить о сохранении возможности оказания помощи детям и многодетным семьям.

«Считаю своим долгом сделать всё, что в моих силах, чтобы сохранить гуманитарный коридор для оказания помощи простым людям», – подчеркнула она.