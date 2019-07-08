В Кремле ответили на обращение Зеленского к Путину

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину, в котором предлагается обсудить ситуацию в на Донбассе в новом формате.

Напомним, ранее Зеленский предложил Путину встреться в Минске и вместе с Дональдом Трампом, Терезой Мей, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном поговорить на тему «чей Крым и кого нет в Донбассе».

По словам представителя Кремля, он пока не готов ответить на этот вопрос, так как предлагаемый формат совсем новый и необходимо понять, есть ли перспективы у такой встречи, передаёт РИА Новости.

«Хотело бы также понять, что это за новый такой формат, который предложил Зеленский, – подчеркнул Песков. – Дело в том, что Вашингтон не являются участником нормандского формата».

Пресс-секретарь президента России, также не понимает, что в таком случае будет с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников этого процесса, но нет автографов представителей США.

«Это абсолютно новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать по ней какой-то реакции», – резюмировал Песков.