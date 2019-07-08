В России назвали условия возобновления авиасообщения с Грузией

Как только Грузия погасит долги перед Россией за аэронавигационное обслуживание, авиасообщение между двумя странами возобновится, сообщает российский Минтранс. До этого момента будет действовать запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний, подчеркнули в ведомстве.

В Минтрансе также сообщили, что есть еще одно условия возобновления полетов российских авиакомпаний в Грузию. А именно, грузинская сторона должна доказать безопасность полетов на лайнерах своих авиакомпаний.

«Приостановка полетов продлится до предоставления программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines», — отметили в министерстве. Также программы должны быть одобрены российской стороной.

Напомним авиасообщение между Россией и Грузией официально прекращено с 8 июля согласно указу российского президента Владимира Путина. Эксперты подсчитали, что от прекращения авиасообщения с Россией, ущерб Грузии к концу года может составить до 710 млн долларов.