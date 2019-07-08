Володин объяснил, кому выгодна дестабилизация обстановки в Грузии

Вячеслав Володин – председатель нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, кому, по его мнению выгодна дестабилизация обстановки в Грузии. Как пояснил спикер, провоцирование конфликта с Россией нагнетание внутренней обстановки прежде всего нужны местным радикалам, которые хотят свергнуть действующую грузинскую власть, передаёт РИА Новости.

«И в этом нет ничего удивительного, – подчеркнул Володин, так как действия радикалов координируются американским Госдепом и их марионеткой Михаилом Саакашвили, сделавших русофобию основой всей своей политической деятельности».

При этом политик убеждён, что произошедшее в грузинском парламенте, как и вчерашняя выходка на одном из местных телеканалов – звенья одной цепи.

«Уверен, что радикалы во главе со своими западными кураторами будут и дальше продолжать нагнетание напряжения. Только так они могут они прийти к власти. А самостоятельная, независимая Грузия им не нужна» - резюмировал спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов заявил, что фракция «Единая Россия» поставит на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии в РФ вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

Напомним, вечером 7 июля ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире с использованием ненормативной лексики оскорбил президента РФ Владимира Путина. Это вызвало бурю негодования в Сети Интернет. Грузинские пользователи осудили ведущего, выразив опасение, что отношения между Грузией и Россией могут еще больше обостриться.

Извинился за журналиста генеральный директор телекомпании, однако сделал он это очень своеобразно, заявив, что канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире и не поддерживает самодеятельность ведущего. Однако при этом отметил, что полностью поддерживает пафос заявления телеведущего и не намерен извиняться за мат в адрес Путина.

В свою очередь в российском МИД РФ назвали вчерашнее поведение журналиста беспрецедентной по низости выходкой в адрес руководства нашей страны. В российском ведомстве при этом подчеркнули, что ожидают на этот оскорбительный безобразный выпад адекватной реакции со стороны профильных организаций и журналистского сообщества.

Между тем Совет Госдумы предложил экстрадировать из Грузии телеведущего «Рустави 2». По мнению депутатов нижней палаты парламента, против Георгия Габунии нужно возбудить уголовное дело и судить в России.