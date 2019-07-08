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Зеленский обратился к Путину

Москва, 08.07.2019

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в котором прокомментировал анонсированный на 12 июля телемост между телеканалом «Россия24» и украинским телеканалом «Newsone» под названием «Надо поговорить». Постоянно переходя с украинского на русский язык, Зеленский назвал телемост провокацией, которая «нацелена на раскол Украины на два лагеря». «Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую – я, Вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске».

Ранее народный депутат Украины, лидер партии националистической партии «Национальный Корпус» Андрей Билецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «адекватной реакции» на анонсированный телемост и пригрозил акциями протеста.

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