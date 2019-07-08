Зеленский собирается вступить в ЕС на будущий год

8 июля в Киеве прошел 21-й саммит ЕС-Украина. Евросоюз представляли председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского Совета Дональд Туск и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, а Украину президент Владимир Зеленский. Европейцы привезли 500 млн евро помощи обусловленной выполнением рядом требований — принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации, а также система проверки электронных деклараций.

Зеленский поблагодарил за деньги и сказал, что следующий саммит ЕС-Украина может не понадобиться, поскольку к тому времени страна станет членом ЕС. Между тем, такие саммиты проходят каждый год.

Европейские чиновники никак не отреагировали на смелое предположение президента Украины. Возможно, он вспомнил свое прежнее амплуа. Но в любом случае мнения Юнкера, Туска и Могерини по этому вопросу уже не имеют значения, поскольку все приехавшие в Киев еврочиновники скоро уходят в отставку.