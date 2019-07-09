Эксперты предрекают США скорый дефолт

США скорее всего в начале сентября может накрыть дефолт, пишут РИА «Новости», ссылаясь на мнение американских экспертов. Об этом говорится в докладе Центра двухпартийной политики.

Их мнение основано на опасениях, что Вашингтон не сможет договориться с Конгрессом и стране придется превысить лимит госдолга. Подобная ситуация стала возможной из-за чрезвычайно низких налоговых поступлений.

Эксперты уверены, что если администрация Белого дома не сможет решить до ухода на каникулы проблему с повышением лимита госдолга, то страна будет не способна выполнять кредитные обязательства.

Авторы доклада уверены, что единственным способом избежать дефолт в этом году является повышение потолка госдолга в ближайшие недели. По заявлению представителя центра Шая Акабаса, данные выводы нельзя игнорировать, поскольку время истекает.