Электросамокатные войны по всем фронтам

Почти половина компаний, дающих напрокат электросамокаты, приостановили или резко снизили деловую активность после заявления парижского градоначальника. Анн Идальго пригрозила навести порядок в этом новом бизнесе, бурное развитие которого в последние пару лет привело к «анархии» на городских дорогах и улицах. Крупные операторы продолжают работать, в отличие от мелких. На прошлой неделе в Париже перестали работать такие компании, как Bolt, Wind и Ufo, а в парке B Mobility, в списке инвесторов которого есть и Усейн Болт, остались сейчас только 65 электросамокатов.

Многие прекратившие работу стартапы начали срочно перебираться в соседнюю Германию, где двухколесные средства передвижения недавно были легализированы на национальном уровне.

«В Германии царит электросамокатомания, — рассказал Financial Times Борис Миттермюллер, основатель и директор Circ, одной из первых компаний, начавших сдавать в ФРГ напрокат электросамокаты. — Погода замечательная. Дела у нас идут так прекрасно, что мы сами удивлены».

Сейчас в Европе идет война. Европейские стартапы, организующие прокат электросамокатов, включая Circ, Voi и Tier, ведут борьбу за Германию с конкурентами из-за океана, наиболее известны из которых Lime и Bird. Особые требования, заключающиеся в наличии, например, двойных тормозов, а так же — номеров, вынуждает стартапы и производителей выпускать специальные электросамокаты для немецкого рынка.

2019 год – очень важный год для микромобильных компаний в Старом Свете, занимающихся прокатом электросамокатов, особенно после того, как бум на самокаты с электрическими моторчиками начался в Германии. В прошлую пятницу амстердамский стартап Dott объявил о привлечении инвестиций в объеме 30 млн евро. В понедельник о поиске новых инвестиций заявили и его конкуренты Circ (бывший Flash) и Voi.

Рекордный рост стартапов в Париже, который быстро стал одним из мировых центров рынка проката электросамокатов, убедил инвесторов в прибыльности этого нового бизнеса. В компании, организующие прокат электросамокатов, немногим более чем за два года было вложено свыше 1,5 млрд долларов.

Первой открыла в Париже прокат электросамокатов калифорнийская фирма Lime. В последние месяцы во французской столице появилось более 20 тыс. дополнительных самокатов с электромоторчиками. Зимой бизнес шел, конечно, вяло, но с приходом весны все изменилось.

Городские власти, сначала благосклонно смотревшие на расцвет электросамокатного бизнеса в Париже, в последнее время резко изменили свое отношение. Поводом стал вал жалоб от парижан, недовольных засильем самокатов на улицах.

«Это очень похоже на анархию,- объясняет Анн Идальго.- В таком городе, как наш, крайне трудно контролировать такую услугу».

Конечно, операторы электросамокатов убеждают парижские власти в своей полезности, справедливо указывая на грязный воздух и забитые машинами и мотоциклами улицы, которые они помогают очищать и разгружать. Но они также вынуждены согласиться с тем, что в Париже проходит грандиозный эксперимент, связанный с развитием транспорта будущего, и что у него есть и немало минусов.

«Поразительно наблюдать за тем, как быстро может измениться город, но видны и множество болевых точек, — соглашается глава Voi Фредрик Хьелм. — Ряд случайных компаний захотели попытать счастья в этом бизнесе и быстро заработать. Мы понимаем, что у горожан накопилось много претензий».

Voi – одна из компаний, приостановивших деятельность в Париже. Через несколько недель, после модернизации парка, она возобновляет работу во французской столице в полном объеме.

В России со стороны и госавтоинспекции, и общественности так же начали раздаваться заявления о необходимости регламентировать передвижение на электросамокатах. Их водители то несутся по тротуарам, то оказываются на проезжей части, и там, и тут создавая порой опасные ситуации. Скорость нового транспортного средства довольно-таки велика, его заметность, напротив, невысока. Возникающий внезапно скутерист способен вызвать переполох, хорошо, если легкий.

Любопытно, что этот вид транспорта не оговорен в ПДД, а между тем его отличия от велосипеда (езда на котором регламентирована правилами), и от обычного самоката (который там не упоминаются), велики. Среди прозвучавших прдложений есть и введение номеров, как в Германии. Однако решений на каком-либо уровне пока нет, а «засилье» электросамокатов в крупных городах России пока не достигло уровня Европы. Лучше, конечно, принимать необходимые меры заранее, особенно, когда перед глазами есть пример соседей по континенту.

Что еще можно сказать о разнице между нами и ими в этом контексте? Там-то новый бизнес стал бизнесом производителей, между ними развернулась яростная борьба за рынки Европы и Америки. А у нас это бизнес прокатчиков, посредников. Сами же е-скутеры китайские.