Гисметео, прогноз погоды: лето может не вернуться

Холодные воздушные массы, которые принёс на территорию Русской равнины мощный циклон, продолжают формировать климатическую обстановку в России. Поэтому о возвращении летней погоды, по прогнозу Гисметео, жителям большинства регионов страны придётся забыть.

Прогноз погоды в Приволжье

В частности, в Приволжье по-прежнему властвует циклон. Из-за него сохраняется пасмурная погода с температурными показателями характерными для осени. Так, до конца недели в Кирове – плюс 17-22, дожди, местами сильные. В Пензе – плюс 19-24, кратковременные дожди, усиление ветра.

Теплее в Саратове и Самаре – 26-27. Однако и здесь сильные дожди, которые возможно будут сопровождаться раскатами грома. Прохладнее, но зато почти без осадков в Казани (плюс 22-24), Нижнем Новгороде (плюс 23-25) и Ульяновске (плюс 24-26). Возращение полноценного лета с характерной для июля 30-градусной жарой здесь пока не ожидается.

Прогноз погоды на Урале

На Урале также пасмурно, дожди. В Тюменской области сегодня температура плюс 20-21. Немного комфортнее в Курганской области, где при кратковременных осадках воздух прогревается в дневные часы - до плюс 23. Аналогичная погода в Челябинской и Свердловской областях, где во вторник также термометры показывают 22-23.

Начиная со среды почти на всю территорию Урала вторгнется тёплый, тропический фронт. Уже в ночь на среду температура воздуха в регионах Уральского федерального округа начёт расти, а днём 10 июля, по прогнозу Гисметео, столбики термометров резко рванут вверх – в Челябинске и Магнитогорске до 30 градусов выше нуля, в Тюмени – до плюс 31, в Кургане до плюс 33. Такая погода продержится здесь до выходных. Но начиная с вечера понедельника, 15 июля, новый циклон, который уже сформировался в Скандинавии вновь вернёт на Урал осень – до конца месяца средняя температура здесь составит плюс 21-23.

Гисмето. Прогноз погоды в Москве

Возвращение лета придётся подождать и жителям Москвы. Однако, по прогнозу Гисметео, уже сейчас после похолодания, которое наблюдалось всю прошлую неделю, нынешняя - началась с более комфортных плюс 21-23. Сегодня, в столице плюс 20-22, к вечеру возможен дождь, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

В среду на фоне низкого атмосферного давления, 736-737 мм ртутного столба, а также неспокойной геомагнитной обстановке синоптики обещают переменную облачность и кратковременные осадки. При этом днём будет 19-20 выше нуля, после полуночи столбики термометров опустятся до плюс 11-13.

До середины следующей недели температурный фон серьёзных изменений не претерпит. Возвращение к климатической норме ожидается 26 июля. Однако к концу месяца вновь пойдут дожди о термометры покажут не вше плюс 25. Впрочем, пока это лишь предварительный прогноз, который в дальнейшем может меняться.