Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: то в жар, то в холод

Прогноз Гисметео обещает в ближайшие 14 дней жителям России температурные качели, от которых некоторые регионы страны будет в очередной раз бросать то в жар, то в холод. Виной всему целая система циклонов и антициклонов, которые сменяя друг друга будут накрывать Русскую равнину, формируя при этом очень нестабильную климатическую обстановку.

Так, в Тюмени где ещё накануне было всего плюс 17-18, уже 11-12 июля будет плюс 25-27. К выходным тропический антициклон принесёт сюда тёплые воздушные массы, после которых воздух нагреется до 29-30 градусов выше нуля. Однако температурные качели на этом не остановятся и на следующей неделе вместе с циклоном вновь перенесут местных жителей из лета в осень – в период с 16 по 24 июля на Тюмень обрушатся дожди, а термометры опустятся почти на 10 градусов – средняя температура составит плюс 20-21.

В Омске и Кургане за 14 дней температурные показатели также будет колебаться от 27 до 18 градусов выше нуля и обратно. От частой смены климатической обстановки, то в жар, то в холод будет бросать и жителей Южной Сибири, Черноземья, а также Поволжья – здесь перепады температуры в течение двух недель составят от плюс 20 до плюс 31.

Температурные качели все 14 дней будут наблюдаться на курортах Ставрополья. Например, в Кисловодске вчера было плюс 27, сегодня – плюс 21, в среду 10 июля и в четверг, 11 июля – плюс 24-25, а к выходным – всего плюс 15-16 и осадки очень высокой интенсивности. В период с 15 по 24 июля температурный фон немного стабилизируется – плюс 19-21 днём. Зато ночью будут необычные в этих местах для конца июля 11-12 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 14 дней в Москве: объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Прогноз Гисметео для Москвы по-прежнему неблагоприятный. Неделя, которая началась с повышения температуры до плюс 21-23, завершится очередным похолодание (до плюс 14-15 днём и до плюс 9-11 ночью), которое прогнозируется с пятницы, 12 июля. В свою очередь в Гидрометцентре предупредили, что из-за обрушившихся уже на столицу осадков до пятницы, 12 июля в регионе объявлен «жёлтый» уровень» погодной опасности.

На следующей неделе в Москве вновь пасмурно, но уже теплее – плюс 22-24. Прогнозируются дожди и грозы. 24-25 июля в Москве на смену циклону придёт антициклон - метеорологи прогнозируют плюс 25-26 в дневные часы и плюс 18-29 после полуночи.