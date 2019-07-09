Конкуренция среди журналистов обещает быть напряженной

Российский совет по международным делам (РСМД) сообщил о начале нового, пятого сезона Конкурса молодых журналистов-международников. Количество и качество участвующих в нем работ растет год от года. Международная политика становится все более конфликтным и сложным полем, и есть основания ожидать повышения уровня ее освещения и анализа в текущем году, до того времени, когда 1 ноября завершится прием заявок на конкурс.

Не достигшие 36 лет «штатники» и внештатники российских СМИ могут до этой даты прислать свои, опубликованные с 1 января с. г. аналитические статьи, интервью, репортажи, по одному материалу на конкурсанта, и фотографии, включая серии до 7 фото. Конкурсанты, не достигшие возраста 23 лет, будут претендовать на победу в отдельной номинации — Начинающий журналист-международник.

По опыту предыдущих лет, победителями и призерами становятся качественные работы, основанные на превосходном знании и непосредственном знакомстве с предметом статьи, будь то страна, ситуация, человек, нешаблонном анализе, эксклюзивности материала.

Призовой фонд — 250 000 руб. Конкурс проводится РСМД совместно с СЖ России и журналом «Международная жизнь», при поддержке «Интерфакс» и журнала «Россия в глобальной политике». Партнеры конкурса — Газета.ru, медиахолдинг «Эксперт», Школа будущего международника НИУ ВШЭ.