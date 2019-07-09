Курс доллара: ключевое событие выбьет рубль из колеи

В первый рабочий день этой недели российский рубль немного отыграл своё мощное проседание к основным резервным мировым валютам, которое произошло в пятницу, 5 июля. При этом на открытии торгов Московской биржи нацвалюта снижалась на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков после июньских данных по рынку труда США, смены главы турецкого центробанка и из-за усиления геополитической напряженности в связи с иранской ядерной программой.

Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,9-63,94 руб. а по итогам первой минуты торгов его курс составил 63,94 руб. (+13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,75 руб. (+7,5 коп.).

Однако уже днём курс российской валюты пошёл на повышение относительно доллара и евро в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе. По данным на 16:15 мск курс доллара составлял 63,69 руб., курс евро 71,45 руб.

К закрытию торгов курс доллара ускорил своё падение к рублю за счёт закрытия коротких позиций и возобновления позитивной динамики на рынке нефти. По данным на 19:00 мск доллар торговался по 63,52 руб., евро по 71,2 руб. Бивалютная корзина подешевела до 66,97 рубля. К полуночи уже доллар немного отыграл у рубля. В итоге закрытие Московской биржи он завершил на уровне 63,69 руб., евро – на уровне 71,37.

Несмотря на «валютные качели», которые наблюдались весь вчерашний день, рубль всё-таки завершил его в плюсе, скорректировав свой курс вверх после заметного снижения по итогам пятничных торгов.

Это произошло на фоне ожидания инвесторов новой информации относительно смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками, кроме того, поддержку рублю оказывает возобновление повышения цен на «чёрное золото». Естественно, в центре внимания бирж выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете американского Сената.

Если ранее трейдеры были уверены, что вскоре Федеральная резервная система снизит базовую процентную ставку для стимулирования экономического подъёма, то после публикации июньских данных о безработице в США, оказавшихся более сильными, чем ожидалось, такая вероятная практически равна нулю. Однако скромный рост зарплат и другие данные, указывающие, что крупнейшая в мире экономика теряет импульс роста, все ещё могут убедить американского регулятора снизить ставку на 0,25 п.п.

Выступление Пауэлла станет ключевым событием для рубля на этой неделе на фоне отсутствия значимой внутренней повестки. Курс российской валюты сейчас увяз в колее 62,5 -64 рубля и может выйти из этого диапазона только в случае ощутимого внешнего толчка.

Как отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ, на волатильность внешних настроений в начале этой недели может наложиться фактор конвертации дивидендов в валюту после их выплаты по бумагам «Норильского никеля». Поэтому торги в ближайшие дни могут проходить в диапазоне 63,5-64,5 рубля за доллар.

Более долгосрочный прогноз расстановки сил в паре доллар-рубль озвучил Дмитрий Долгин из ING Groep. По его мнению, курс доллара во втором и третьем квартале этого месяца составит 63-65 руб. При этом его прогноз на конец 2019 года подразумевает курс доллара на уровне 64 руб.