Лукашенко сделал важное заявление о Союзном государстве с Россией

Александр Лукашенко – президент Белоруссии в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, которая состоялась в Минске – сделал важное заявление о Союзном государстве с Россией.

По его словам, он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что они не будут ломать договор о таком объединении. При этом Лукашенко подчеркнул, что речи о вхождении какой-то страны в состав другой не идёт.

«Мы с Путиным договорились, что мы не будем ломать договор о Союзном государстве, – отметил белорусский лидер. – Так как если мы влезем в ломку этого договора, то мы вообще всё, что создавалось долгие годы разрушим».

Кроем того, Лукашенко считает, что договор о Союзном государстве, несмотря на то, что он сейчас очень актуален, полностью не реализован.

«Именно по этой причине мы решили, что договор трогать нельзя. Необходимо просто доработать некоторые документы, а также программу действий по дальнейшей интеграции двух наших стран в рамках Союзного договора. Но хочу заявить ещё раз, речь не идёт о вхождении какой-то страны в состав другой. Мы решили, что этого сегодня вообще делать не нужно, даже разговаривать на эту тему нельзя», – резюмировал Лукашенко.