Люди в черном

Кто сказал, что черный цвет – это обязательно мрачно? Например, в России спрос на черные автомобили весьма высок, по мнению многих, передвигаться в машине такого цвета – это выразительно и солидно, к тому же большие черные авто подсознательно побаиваются окружающие. Вот и марка Hyundai на российском рынке предлагает специальную версию своего флагманского кроссовера Santa Fe в черных тонах под названием Black&Brown.

Четвертое поколение модели Santa Fe – это сам по себе выдающийся автомобиль. Внешне машина отличается массивными колесными арками, стильно изогнутой подоконной линей, оригинальной «двухэтажной» оптикой, когда ходовые огни и габариты спереди оказались как бы натянуты вверх, а фары дальнего и ближнего света спустились вниз к бамперу. Конструктивно же Santa Fe последнего поколения стал ощутимо больше — машина подросла на сантиметр в ширину и на целых семь сантиметров в длину, в результате чего салон получился очень просторный, а по желанию можно подобрать себе даже семиместный вариант автомобиля. Изменилась и гамма моторов: теперь на выбор предлагают либо бензиновый атмосферник (с рабочим объемом 2,4 л и мощностью 188 л. с.) или турбодизель (2,2 л, 200 л. с.).

Именно в оснащении с 2,2-литровым турбодизелем предлагается топовая комплектация Santa Fe Black&Brown. Впрочем, не только этим примечательна новинка. Конечно, как следует из названия, автомобили в такой версии окрашивают исключительно в черный цвет, который в компании называют «черный перламутр» (Phantom Black). Одновременно у автомобиля глубоко тонированы задние стекла, в темные тона отделан хром решетки радиатора, боковые молдинги и 19-дюймовые легкосплавные. Ну а салон машины уже выполнен в более мягкой коричневой гамме (делать салон также черных цветах – это, пожалуй, было бы перебор). Есть, правда, и в интерьере небольшие черные элементы – в частности, потолок и стойки дверей отделаны черной замшей.

Перед тест-драйвом берем в руки прайс-лист, выясняется, что Santa Fe в комплектакции Black&Brown предлагается за 2,8 млн. руб. Сумма немаленькая. Но, садясь в автомобиль, понимаешь, за что тут берут деньги. Набор опций в авто превосходит порой некоторые кроссоверы премиального класса. В частности, автомобиль комплектуется светодиодными фарами с системой адаптивного освещения (поворотный свет). Также в авто присутствует панорамная крыша с люком, проекционный дисплей, 7-дюймовый цветной экран на панели приборов, аудиосистема премиум-класса и камеры кругового обзора.

Среди систем безопасности присутствует не только активный круиз контроль, который способен совершить полную остановку автомобиля в экстренной ситуации. Есть в машине также новая функция контроля присутствия пассажиров на задних сиденьях (чтобы не забыть ребёнка на парковке), система предупреждения боковых столкновений при движении задним ходом, а также система безопасного выхода.

Последние две опции в ходе теста оказались кстати. В одном случае при выезде с тесной парковки у супермаркета Santa Fe вдруг сам резко вдарил по тормозам, пропуская проезжающий наперерез другой автомобиль. Другой эпизод был связан с тем, что задний пассажир на парковке хотел было открыть дверь, однако машина в момент отжатия внутренней ручки открывания двери начала издавать громкий сигнал, предупреждая, что со стороны предполагаемого выхода пассажире движется другой автомобиль.

Уверенность на дороге придает осознание того, что в случае чего, автомобиль сам может останавливаться в критической ситуации, когда водитель не реагирует на опасность. Правда, чтобы испытать эту функцию, нужно обладать стальными нервами и до последнего момента не нажимать педаль тормоза перед препятствием спереди. В реальных условиях попробовать автоматическое торможение я, признаться, не решился. Однако во время официального тест-драйва ранее такая возможность была представлена: для безопасности перед новым Santa Fe тогда выставляли фанерную имитацию автомобиля, и перед таким препятствием машина в последний момент исправно резко останавливалась.

Придирчивому покупателю в новом Hyundai Santa Fe Black&Brown разве что может не понравится шумоизоляция – на большой скорости в салон все же проникают аэродинамические шумы и звук от дороги. Зато исключительно положительные эмоции вызывает дизель: мощность мотора в 200 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач позволяет кроссоверу вести себя на дороге очень динамично и даже агрессивно (время разгона до 100 км/ч – 9,4 сек., максимальная скорость 204 км/ч). Так что другие участники дорожного движения, заметив в зеркалах надвигающийся большой черный автомобиль, частенько с почтением освобождали место для обгона.