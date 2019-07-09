Минэкономразвития обозначил стратегию популяризации предпринимательства через новую национальную идею

В пресс-завтраке, который прошел в деловой обстановке, в том числе приняли участие заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Олеся Тетерина, директор департамента инвестиционной политики и предпринимательства Милена Арсланова, генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева, а также представители предпринимательской среды, журналисты печатных и электронных СМИ и популярные блогеры. Ньюсмейкерами мероприятия выступили замминистра экономического развития Вадим Живулин и президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

В мае текущего года Минэкономразвития объявило о старте конкурса исполнителей кампании по популяризации предпринимательства. Победителем конкурса по реализации медийного освещения стал Университет «Синергия», при этом аналитический центр НАФИ подготовил социологические исследования, которые будут помогать реализации проекта. Также «Синергия» займется разработкой образовательных продуктов для предпринимателей и сотрудников инфраструктуры по поддержке МСП.

На пресс-завтраке Вадим Лобов представил подробную программу информационной и образовательной поддержки, в ходе которой было рассказано об идее и миссии проекта, ключевых принципах стратегии информакампании и способах ее реализации.

из архива пресс-службы

Планируется проведение масштабной кампании, в которую будет привлечено, начиная с первого сентября и до конца года, более 500 тысяч человек. Это эксперты, которые примут участие в форумах, мастер-классах, онлайн-проектах и премиях. Результатом кампании будет открытие 9 тысяч вновь созданных предприятий МСП. В ее основе будет использован комплексный многоканальный подход, а также будут задействованы все самые современные и эффективные способы донесения тезисов. Связующим звеном кампании выступит единый бренд «Мой бизнес», сообщил Вадим Лобов.

«Главная задача информационной кампании, которую нам предстоит реализовать – это формирование устойчивого позитивного образа предпринимателя, представления о предпринимателе как о национальном герое, который заслуживает всяческой поддержки со стороны государства, потому что предприниматели – это буквально космонавты наших дней», – обозначил он.

Кроме генеральной линии по формированию образа предпринимателя, будет осуществлен ряд дополнительных задач: информирование целевой аудитории о существующих на сегодняшний день мерах поддержки предпринимательства со стороны государства, новых продуктах МЭР, которые помогают быстрее и легче открывать собственный бизнес.

из архива пресс-службы

«Синергия» задействует все свои ресурсы, в частности три основных блока, которые будут структурировать всю кампанию: офлайн-мероприятия, онлайн-каналы и системные спецпроекты. Основными инструментами выступят радио, СМИ, форумы, премии, интернет-платформы, наружная реклама, лидеры мнений, амбассадоры, работа с соотечественниками, проживающими за пределами РФ, а также телевидение, в рамках которого планируется создание ток-шоу про начинающих предпринимателей «Мой бизнес».

Замминистра экономического развития Вадим Живулин отметил в своём выступлении, что решающим фактором при выборе Университета «Синергия» исполнителем нацпроекта, стало «наибольшее количество сведений [предоставленных представителями Университета] об успешно реализованных крупных информационных проектах, целевой аудиторией которых в том числе являются предприниматели».

Привлечение аналитического центра НАФИ Вадим Живулин объяснил подходом, наиболее ориентированным на интересы российских предпринимателей: «Это первая масштабная попытка продвижения предпринимателей в нашей стране, и для разработки эффективной стратегии нам необходимо собрать мнения действующих и будущих предпринимателей, выяснить, каким образом они оценивают текущее положение дел в данной сфере и как отзываются о нашей работе. Так, мы будем опираться не на собственное мнение, а на комментарии и отзывы наших представителей».