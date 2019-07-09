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Врачи назвали самый полезный летний фрукт

Москва, 09.07.2019
  • Врачи назвали самый полезный летний фрукт

Из открытых источников

Врачи утверждают, что абрикосы являются самым полезным летним фруктом, так как при низкой калорийности, всего 44 ккал на 100 грамм продукта, этот фрукт обладает высокой питательностью. Абрикосы идеальны для диет и разгрузочных дней, они способствуют повышению настроения и общего жизненного тонуса организма.

При этом врачи уверяют, что абрикосы являются идеальной профилактикой многих заболеваний, в том числе бессонницы. Из-за большого содержания железа фрукт рекомендован беременным. Также абрикосы помогают очистить организм от токсинов и шлаков, нормализуют уровень холестерина. При этом абрикос отлично подходит в качестве десерта благодаря своим прекрасным вкусовым качествам и питательности.

Также врачи рекомендуют включить в свой рацион эти фрукты в случае повышенной тревожности, поскольку всего несколько абрикосов в день помогут укрепить нервную систему, а также улучшить память и внимательность. Также этот фрукт полезен сердечникам и гипертоникам. Поможет он и при проблемах с почками, сезонных авитаминозах.

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