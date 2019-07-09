«Очень недальновидно»: Порошенко об отмене военного парада на Украине

Бывший украинский лидер Пётр Порошено прокомментировал решение нынешнего президента страны Владимира Зеленского об отмене военного параде на День независимости. По словам экс-главы «самостийной» – это недальновидный шаг новых властей, так как военный парад – это не только событие, когда армия отчитывается перед своим народом, но и когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своим воинам.

«Когда армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей военного парада очень недальновидно», – заявил Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

При этом он подчеркнул, что Зеленский, как законно избранный президент имеет полное право принимать такие решения.

Ранее «Эксперт Online» сообщал, что Зеленский разместил в Facebook видеообращение, в котором заявил о решении не проводить военный парад в День Независимости 24 августа. По мнению Зеленского это дорого и лучше отдать эти деньги военным. А празднование Дня независимости, по словам президента, пройдёт теперь в новом формате.