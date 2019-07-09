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Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии

Москва, 09.07.2019
  • Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии

Михаил Метцель/ТАСС

Глава российского государства Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии. По его мнению, этого не надо делать из уважения к народу этой страны, передаёт РИА Новости. При этом президент считает, что нет никакой необходимости возбуждать уголовно дело в отношении журналиста телеканала «Рустави 2», который нецензурно обругал его.

«Санкции за это вводить нельзя, хотя бы из уважения к грузинскому народу, – подчеркнул Путин. – Ну мало ли кто и что там ляпнул, изображая из себя нечто».

Путин напомнил, что всегда выступал за восстановление полноценных российско-грузинских отношений. Поэтому никаких ограничений против Грузии быть не должно, так как из-за этого пострадают простые люди. При этом президент РФ отметил, что о журналисте, который его оскорбил раньше вообще никто ничего не знал. Он также считает, что никаких уголовных дел возбуждать не надо.

«Слишком много чести обращать внимание на него. Пусть себе вещает дальше. Сейчас вот все говорят о нём, ну в этом смысле этот человек своего добился. Знаю, что его отстранили от работы на два месяца. Ну поедет он теперь на отдых, потом вернётся. Бог ему судья», – резюмировал российский лидер.

Напомним, накануне Совет Госдумы принял проект постановления, в котором призывает российские власти принять меры ограничительного характера против Грузии из-за продолжающейся антироссийской и русофобской истерии. В частности, депутаты предлагали запретить ввоз в РФ грузинское вино, воду, а также прекратить передачу денежных переводов из РФ в Грузию.

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