Самая масштабная реформа в трудовой сфере

Это наша с тобой биография

Уже с 1 января 2021 года ведение трудовых книжек на бумажном носителе может начать осуществляться работодателем только для тех работников, которые подадут до конца 2020 года об этом письменное заявление. Остальные же сотрудники будут зарегистрированы в электронной форме. Законопроект, устанавливающий способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме, внесен в Госдуму.

Согласно законопроекту, сведения о профессиональной деятельности можно будет получить у работодателя по последнему месту работы, а так же в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР, или с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Молодежь же, впервые поступающая на работу, бумажных трудовых книжек получать не будет, даже если очень захочет.

Изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица, отмечается в пояснительной записке к документу. То есть, она касается всех без исключения людей, имеющих постоянную легальную работу, и всех вообще работодателей. Количественно это нововведение оказывается, пожалуй, самым масштабным изменением в трудовой сфере за долгий период, хотя за ним и не следует изменений в характере трудовых отношений.

Напомним, что делались и предложения отказаться вовсе от трудовых книжек, в каком бы то ни было виде, но тут традиция, идущая из ранних советских времен, оказалась сильнее. И то сказать, «трудовая» — главный документ в спорных случаях для ПФР, причем людям порой отказывают в пенсии (при малом официальном стаже), если какая-то запись плохо читается (ее могут счесть неподлинной). С электронными книжками, действительно, такой мухлеж (а это может быть именно он) пенсионщиков в пользу их фонда станет невозможен.

Авторы законопроекта, собственно, и ожидают, что его принятие повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности. Также «плюсами» они называют то, что он упростит процедуру трудоустройства для работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя (хотя в этой части она и сейчас несложная), и снизит издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством. Ну, может быть.

Вообще это уже, скорее, вопрос доступа

В целом инициатива достаточно удачно вписывается в общий вектор проводимой государством политики, направленной на полный переход к электронному документообороту и дистанционному предоставлению государственных услуг, комментирует новость партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. На сегодняшний день все необходимые для этого предпосылки созданы, а важнейшая из них — наличие сформированных баз данных у органов исполнительной власти и профильных учреждений.

Как напоминает юрист, сейчас реализуются подготовительные работы по переводу в электронный формат не только трудовых книжек, но и водительских удостоверений, полисов ОМС, медицинских карт, осуществляется активный переход на электронные страховые полисы ОСАГО. Технически перевод документов в цифровой формат не должен вызвать существенных сложностей. В случае с трудовыми книжками все данные, за исключением, пожалуй, информации, не связанной с получением дохода, например, об объявлении благодарности без денежного вознаграждения за особые заслуги перед работодателем, есть у ПФР и ФНС и содержатся в их базах.

Стоит отметить, говорит эксперт, что доступ к этим базам, а вернее к персональным данным россиян, защищенным федеральным законодательством, существенно ограничен в том числе и для потенциального нанимателя. Так вот именно определение регламента и порядка доступа к этим базам, а отнюдь не их формирование — задача, которая сейчас стоит перед законодателем. Важно понимать, что мы все равно говорим о персональных данных, субъектами которых являются граждане, и их интересы должны быть должным образом защищены от несанкционированного доступа, кражи и последующего использования в корыстных или мошеннических целях. Это усложняет задачу, но отнюдь не делает ее невыполнимой, так что отказ от бумажной трудовой книжки вполне реален.

Иначе дела обстоят, например, с водительским удостоверением, добавляет Павел Иккерт. Даже если для передвижения по России иметь при себе карту-удостоверение в перспективе не будет необходимости, пригодится она, например, для выезда за рубеж. Так что полностью отказаться от физического носителя информации о наличии права управления транспортным средством в обозримом будущем вряд ли удастся.

Работодателю на заметку

Вообще, уверена Елена Проскурова, руководитель практики частного права НЮС «Амулекс», закон об электронных книжках работать будет, и многие граждане выскажут желание перейти на электронные трудовые книжки. Как для работодателей, так и для работников тут есть плюсы. Для кадровых сотрудников - значительная экономия времени и ресурсов, так как не будет необходимости тратить время на оформление, заполнение трудовых книжек, вести книгу учета движения трудовых книжек, а также сэкономит время на оформление иных документов.

Для работодателей вводится обязанность передавать сведения в ПФР об уволенном сотруднике на следующий день после увольнения. И это, по мнению эксперта, очень важно, так как если кадровый работник не передаст эти сведения в установленные сроки, то организацию могут привлечь к административной ответственности.

С введением электронных трудовых книжек работники будут более защищены – ведь в трудовую книжку на бумажном носителе работодатель не всегда вносит информацию, хотя по закону он обязан в течение пяти дней внести запись о приеме на работу (ст. 66 ТК РФ). А с введением электронной трудовой книжки работодатель обязан будет внести эти сведения в условиях дополнительного контроля, так же, должен быть сокращен временной период для внесения, с пяти дней до трех. Как считает Елена Проскурова, ПФР создаст все условия безопасности, чтобы обеспечить общероссийскую базу персонифицированного учета работников от кибератак, утечки информации.

Минус эксперт видит лишь в том, что электронные трудовые книжки не будут доступны в той местности, где отсутствует или есть проблемы с интернетом, а так же, если переход на электронный документооборот будет затратным для самой организации. Тем не менее, законодатель оставляет выбор за работником. Быть или не быть электронной трудовой книжке, решать каждому в индивидуальном порядке — если, конечно, книжка у него уже есть.