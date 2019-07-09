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СМИ: Китай и США возобновили торговые переговоры

Москва, 09.07.2019
  • СМИ: Китай и США возобновили торговые переговоры

Артем Иванов/ТАСС

Власти Китая и США приступили к переговорам с целью урегулирования торговых разногласий между двумя странами. Об этом в эфире американский телеканала CNBC заявил один из его корреспондентов, сославшись при этом на представителя администрации Белого дома, который пожелал остаться неизвестным.

Согласно информации телеканала, 9 июля состоялись телефонные переговоры между представителями США и КНР. Также сообщается, что от американской стороны в них приняли участие глава Минфина Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Поднебесную представляли – руководитель Министра коммерции Чжун Шань и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Как рассказал собеседник телеканала, целью этой беседы было подготовить переговоры, направленные на урегулирование торговых разногласий между Пекином и Вашингтоном. Анонимный представитель администрации Белого дома также подчеркнул, что полноценные переговоры по заключению торговой сделки «возобновятся в подходящее время».

Напомним в ходе саммита G20, который проходил в конце июня в японском городе Осака, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры. При этого глава Белого дома заявил, что оптимистично настроен относительно дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению, а также пообещал, что новые пошлины вводиться не будут.

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