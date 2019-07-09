Стали известны основные способы похищения денег с карт у россиян

Как сообщает в своем докладе Центробанк, главной причиной потери денег россиянами стала их беспечность. Ссылки на документ, представленный на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, приводит газета «Известия».

Жертвами мошенников чаще других становятся граждане, которые используют для оплаты мобильные устройства, с которых и воруют деньги из-за низкой киберграмотности и неосторожности пользователей.

Также в 27% случаев средства крадут из-за утери или краже мобильного устройства, к которому привязана карта.

Значительная часть россиян, более 60% , лишались средств из-за психологических приемов преступников.

А вот потеря средств со счета из-за кражи самой карты происходит не так часто, всего в 11% случаев, сообщает ЦБ.

Организация также сообщает, что схемы, по которым работают преступники не изменились и злоумышленники узнают персональную информацию, представившись сотрудниками банков. Эксперты напоминают, что единственным способом избежать потери личных средств является повышение киберграммотности населения.