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Тимошенко загоняет Зеленского в угол

Москва, 09.07.2019

Апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева по иску лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко к кабинету министров Украины и «Нефтогазу» о незаконности постановления кабмина №315 от 27 апреля 2016 года. Этим постановлением определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и предприятий ЖКХ. Соответственно решения кабмина о повышении цен на газ становятся незаконными.

Корме того, Юлия Тимошенко, ссылаясь на норму Конституции, дающую президенту Украины право отменять любые постановления кабинета министров, призывает Владимира Зеленского отменить все постановления кабмина о подорожании газа для населения. Тимошенко, отвечая на один из основных запросов избирателей, набирает политические очки за две недели до парламентских выборов.

Объективно говоря, вернуть цены на газ для населения трехлетней давности невозможно – в бюджете нет денег для покрытия разницы между рыночными ценами и прежним уровнем цен. Кроме того, существует договоренность с МВФ о рыночном формировании цен на газ, в противном случае Украина останется без дешевых кредитов фонда. Зеленский отмалчивается, но при этом приобретает нехороший имидж руководителя, не желающего снизить тарифы для населения. Это неизбежно отразится на рейтинге его политической партии «Слуга народа».

 

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