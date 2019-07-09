Ученые объяснили, зачем люди занимаются «моржеванием»

«Моржевание» помогает снизить уровень тревожности, а также улучшить психологическое состояние в целом у «моржей». К такому выводу пришли ученые Тюменского государственного университета.

К своему эксперименту специалисты привлеки любителей зимнего плаванья со стажем более пяти лет. В исследовании по изучению взаимосвязи иммунной системы и психологических защитно-адаптационных механизмов участвовали 65 человек.

По мнению доцента кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Марии Богдановой, людей приводит в клубы «моржевания» именно высокая личностная тревога.

«Это тот бессознательный фактор и основная причина, по которой люди пришли в клуб зимнего плавания», - рассказала Богданова в беседе с РИА «Новости».

Она добавила, что при беседе с участниками эксперимента отмечался «высокий процент коммуникативных мотивов занятия групповым закаливанием как основания для занятий в клубе зимнего плавания». Доцент отметила, что по истечении 30 минут после плавания в зимнем водоеме, у испытуемых снижались все психологические симптомы.

А многие участники сообщали, что групповое зимнее плавание помогло им найти друзей и спастись от одиночества. Ученые также добавляют, что длительное воздействие холода стимулирует и познавательную активность.