Ученые развеяли миф о популярном напитке для похудания

Вода с медом и лимоном вовсе не способствует избавлению от лишних килограммов, как считалось ранее, заявили американские ученые из университета Калифорнии.

Ранее диетологи даже рекомендовали свои пациентам употреблять натощак воду, приправленную с медом и лимонным соком.

После проведенного исследования специалисты доказали, что данный напиток никак не способствует сжиганию жировой ткани из-за малого количества витамина С. Согласно предписаниям в стакан воды добавляется всего одна долька лимона, сок которой никак не способствует запуску обменных процессов, которые способствую похуданию. Более того мед содержит слишком много калорий, а значит в лучшем случае напиток просто никак не повлияет на здоровье, а в худшем сможет обострить проблемы с кислотностью, уверены представители университета.

По мнению ученых, намного полезнее в целях похудения выпивать натощак стакан обычной воды, который уменьшает аппетит и помогает съедать меньше.