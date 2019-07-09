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В Кремле прокомментировали выходку грузинского телеведущего

Москва, 09.07.2019
  • В Кремле прокомментировали выходку грузинского телеведущего

Сергей Фадеичев/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выходку грузинского журналиста, который в прямом эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно обругал российского лидера Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, то, что себе позволил телеведущий является результатом попустительства властей Грузии, а также носит ярко выраженный русофобский и экстремистский характер, передаёт РИА Новости.

«Если честно, то мне вообще не хочется об этом говорить, – признался Песков. – Напомню лишь, что ещё вчера мы обсуждали, что такие хамские выходки происходят от попустительства тем, кто разжигает в Грузии русофобскую истерику».

Как подчеркнул руководитель президентской пресс-службы, это является очень опасным элементом. При этом Песков согласился с предположением одного из представителей СМИ, что основная вина за произошедшее лежит на властях Грузии, которые допускают подобные вещи.

Напомним, накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отверг свою причастность к телеканалу «Рустави 2», однако назвал его «потрясающим политическим институтом».

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