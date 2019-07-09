В России ощутимо подорожает вино

Уже в 2020 году в России может ощутимо подорожать вино. Ценник на виноградный алкогольный напиток вырастет после того, как Кабмин РФ повысит ставки акцизов. В частности, предлагается увеличить акциз на тихие вина почти в два раза – с 18 руб. до 31 руб. за литр, на игристые – с 36 до 40 рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс РФ.

По данным издания, этот документ в ближайшее время поступит на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента. По мнению экспертов, которых опросили журналисты «Ведомостей», принятие законопроекта об увеличении акциза, приведёт к значительному повышению розничной стоимости вин. При этом произойдёт парадокс – цена винных напитков практический сравняется с уровнем цен на натуральные вина.

В свою очередь, как отметил Вадим Дробиз из Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), повышение ставок акцизов на вино на 70% может привести к подорожанию напитка на 25-30%, а также к созданию огромного рынка нелегальной продукции.

«Если бы не повышались акцизы на вино, то наши соотечественники увеличили бы их потребление, – цитирует эксперта РИА Новости. – Но после повышения ставки акцизов возникнет огромный нелегальный рынок винодельческой продукции. В итоге получится как с водкой, введение высокого акциза на которую привело к созданию нелегального рынка водки», – резюмировал Дробиз, добавив, что это станет главным негативным последствием повышения ставок акциза на вино.

Между тем в российском Минфине пояснили, что размер ставок на акциз не является завышенным, так как определён из необходимости приведения в соответствие всех акцизов на различные виды алкогольной промышленности с сопоставимым содержанием спирта.