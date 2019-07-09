В России могут появиться электронные нотариусы

Госдума намерена рассмотреть законопроект, согласно которому российские нотариусы смогут дистанционно заверять документы. Инициативу уже поддержал кабинет министров.

Если документ найдет одобрение нижней палаты парламента, то гражданам не придется для заверения документа ехать на очную встречу с нотариусом. Однако речь не идет о тех случаях, когда личная встреча предусмотрена правилами.

Перевод нотариальной деятельности в электронную форму является мировым трендом последнего времени, рассказал эксперт нотариального рынка Глеб Акимов. Он при этом уверен, что необходимо заранее предусмотреть все риски.

Цифровой нотариат успешно реализуется в Азербайджане, Германии, Франции и многих других странах. Во многих странах ЕС уже ведется активная работа над составлением единого электронного реестра нотариальных действий.

Ранее сообщалось, что российские нотариусы имеют доступ к Единому государственному реестру недвижимости и вправе запрашивать из него документы – основания регистрации вещного права наследователя. Нотариус может запросить данные самостоятельно в бумажном или электронном виде.