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В России упростили правила подтверждения инвалидности

Москва, 09.07.2019
  • В России упростили правила подтверждения инвалидности

Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли законопроект, упрощающий подтверждение инвалидности.

Согласно документу, гражданам РФ, которые уже имеют инвалидность, больше не надо будут предоставлять бумажные справки для её подтверждения. При этом, как пояснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, после вступления закона в силу местные власти должны будут сами сверяться с данными федреестра, передаёт РИА Новости.

В свою очередь представители российского Кабмина пояснили, что закон связан с началом работы государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» – теперь предоставлять необходимые сведения будет ПФР, причём в электронной форме и с соблюдением всех стандартов защиты.

Также отмечается, что если в реестре не окажется нужных сведений, то человек с инвалидностью сможет предоставить в соответствующие органы бумажные документы или их копии. Кроме того, в законопроекте прописано, что с лета 2020 года инвалидам не надо будет получать отдельное разрешение от местных властей на бесплатную парковку. Теперь его можно оформить удалённо через портал госуслуг.

Помимо этого, согласно принятому документу, не менее 10% процентов мест на автомобильных парковках общего пользования будет выделяться для бесплатной стоянки инвалидов I и II групп, а порядок парковки для инвалидов III группы определят в Кабмине.

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