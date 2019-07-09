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В Роструде рассказали, по какой причине работнику могут отказать в отпуске

Москва, 09.07.2019
  • В Роструде рассказали, по какой причине работнику могут отказать в отпуске

Как сообщили в Роструде, работодатель может отменить отпуск сотрудника, если его отсутствие отразится на работе предприятия, пишет «Российская газета».

Также в ведомстве подчеркнули, что перенести отпуск можно только при согласии сотрудника, при этом положенный отпуск работником доложен быть использован не позднее, чем через год. Также работодатель сохраняет за собой право отозвать сотрудника из отпуска по форс-мажорным обстоятельствам.

После чего неиспользованную часть отпуска работник имеет право использовать в удобное для него время на свое усмотрение. Помимо этого работник имеет право перенести отпуск в случае, если ему не выплатили отпускные или предупредили об отпуске позднее, чем за две недели. Работодатель не имеет права в этом случае не согласиться, подчеркивают в Роструде.

Ранее в ведомстве рассказали о штрафах, которые могут быть наложены на работодателя, если он решает, сколько будет длиться отпуск сотрудника или делит его на две части.

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