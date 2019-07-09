Вход/Регистрация Подписка

В «Рустави-2» отказались увольнять оскорбившего Путина журналиста

Москва, 09.07.2019

Журналист Георгий Габуния, который в прямом эфире своей авторской программы с использованием нецензурной брани оскорбил российского лидера Владимира Путина, после двухмесячной «дисквалификации» вновь вернётся в эфир «Рустави 2». Об этом в интервью украинским СМИ, выдержки из которого публикует РИА Новости, рассказал генеральный директор телеканала Ника Гварамия.

«Мы не обращаем внимание на реакцию грузинских властей, – признался он. – Чтобы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для телеканала, ещё для кого-то, всё это абсолютно в рамках закона и Конституции. Поэтому решать вопрос о его увольнении может только руководство канала «Рустави-2» и никто более».

При этом он подчеркнул, что руководство «Рустави 2» считает произошедшее неприемлемым.

«Именно поэтому мы и отстранили его на два месяца от эфира. Но после завершения этого срока дисквалификации он продолжит свою работу, в том числе и со своей авторской программой, которая всё также будет выходить в прямом эфире. А если кому-то что-то не нравится, всегда можно переключиться на другой канал», – резюмировал Гварамия, добавив, что после высказываний Габуния рейтинг канала только увеличился.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии из уважения к народу этой страны. Кроме того, он считает, что возбуждать уголовное против оскорбившегося его журналиста не надо.

«Слишком много чести обращать внимание на него. Пусть себе вещает дальше… Бог ему судья», – заявил российский лидер.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль посыпался на неожиданных новостях из США
      Курс доллара: рубль посыпался на неожиданных новостях из США
    2. Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю
      Курс доллара
    3. Гисметео, прогноз погоды на июль: осень среди лета
      Гисметео, прогноз погоды на июль: осень среди лета
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама