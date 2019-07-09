В «Рустави-2» отказались увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист Георгий Габуния, который в прямом эфире своей авторской программы с использованием нецензурной брани оскорбил российского лидера Владимира Путина, после двухмесячной «дисквалификации» вновь вернётся в эфир «Рустави 2». Об этом в интервью украинским СМИ, выдержки из которого публикует РИА Новости, рассказал генеральный директор телеканала Ника Гварамия.

«Мы не обращаем внимание на реакцию грузинских властей, – признался он. – Чтобы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для телеканала, ещё для кого-то, всё это абсолютно в рамках закона и Конституции. Поэтому решать вопрос о его увольнении может только руководство канала «Рустави-2» и никто более».

При этом он подчеркнул, что руководство «Рустави 2» считает произошедшее неприемлемым.

«Именно поэтому мы и отстранили его на два месяца от эфира. Но после завершения этого срока дисквалификации он продолжит свою работу, в том числе и со своей авторской программой, которая всё также будет выходить в прямом эфире. А если кому-то что-то не нравится, всегда можно переключиться на другой канал», – резюмировал Гварамия, добавив, что после высказываний Габуния рейтинг канала только увеличился.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии из уважения к народу этой страны. Кроме того, он считает, что возбуждать уголовное против оскорбившегося его журналиста не надо.

«Слишком много чести обращать внимание на него. Пусть себе вещает дальше… Бог ему судья», – заявил российский лидер.