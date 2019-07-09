Вашингтон заподозрил Москву в подготовке раскола НАТО

Москва с помощью своего ядерного оружия намерена расколоть НАТО, уверен американский военный эксперт и журналист Том Роган в своей статье для Washington Examiner.

В материале он призывает альянс не смотреть спокойно на действия Москвы, а выработать жесткую наступательную доктрину для устрашения Москвы.

Роган пишет, что НАТО чрезмерно «зациклилось на обороне и размещении на европейской территории больше сил и средств противоракетной обороны» и упускает из виду внутренние процесс в альянсе.

Эксперт уверен, что все эти действия создают ложные чувства безопасности, тогда как российские ракеты легко преодолеют ПРО, поэтому руководству НАТО пора сосредоточиться на «устрашении противника».

Помочь в этом вопросе США должны такие ядерные страны, как Великобритания и Франция, считает Роган. Он советует НАТО обратить внимание и на свой неядерный арсенал, «способный прорвать российскую ПВО».