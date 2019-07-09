Визит НАТО на Украину откладывается

Визит в Киев Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем североатлантического блока Йенсом Столтебергом, запланированный на 9 июля, откладывается на осень.

«Североатлантический совет должен был приезжать 9-10 июля и в связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре. Пока окончательной даты нет, но мы ориентируемся на октябрь», - заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Саму Иванну Климпуш-Цинцадзе, идущую на выборы в Верховную Раду от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», вчера не пустили на саммит ЕС-Украина, проходивший в Киеве. Имени «главного евроинтегратора» не оказалась в списках приглашенных, составленных офисом президента Украины. Иванна Климпуш-Цинцадзе устроила скандал у Мариинского дворца, где проходил саммит, однако так и не смогла попасть внутрь.