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Зеленский рассказал, каким видит транзит российского газа

Москва, 09.07.2019
  • Зеленский рассказал, каким видит транзит российского газа

Президент Украины Владимир Зеленский надеется решить вопрос с транзитом российского газа в сентябре.

«Моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — рассказал украинский  президент. Его высказывание прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой подводились итоги саммита Украина  -  ЕС.

Зеленский сообщил при этом, что официальные переговоры запланированы на декабрь. Именно в это время подойдет к концу действующий контракт по транзиту с Россией, а новый документ до сих пор не согласован.

В России при этом неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет намерения прервать транзит своего газа через украинскую территорию, несмотря на запуск газопровода «Северный поток — 2». Однако главным условием для сохранения транзита являются равные и взаимовыгодные условия.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что единственным политиком, который способен решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Украины является Дональд Трамп.

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