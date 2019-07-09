Зеленский рассказал, каким видит транзит российского газа

Президент Украины Владимир Зеленский надеется решить вопрос с транзитом российского газа в сентябре.

«Моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — рассказал украинский президент. Его высказывание прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой подводились итоги саммита Украина - ЕС.

Зеленский сообщил при этом, что официальные переговоры запланированы на декабрь. Именно в это время подойдет к концу действующий контракт по транзиту с Россией, а новый документ до сих пор не согласован.

В России при этом неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет намерения прервать транзит своего газа через украинскую территорию, несмотря на запуск газопровода «Северный поток — 2». Однако главным условием для сохранения транзита являются равные и взаимовыгодные условия.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что единственным политиком, который способен решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Украины является Дональд Трамп.