Apple учится зарабатывать без смартфонов

Впервые за семь лет квартальная прибыль Apple снизилась более чем вдвое. Однако гендиректора Тима Кука это не тревожит. Он утверждает, что все в порядке и что сейчас в компании происходит успешная диверсификация, которая позволит Apple перестать называться «компанией одного продукта».

Самые высокие результаты кампания показала в Китае, на крупнейшем рынке смартфонов. Продажи компании в Поднебесной после резкого падения в начале года почти вернулись на исходные позиции. Сейчас у Apple в КНР совсем незначительное снижение.

Сконцентрировать внимание и силы на гаджетах и аксессуарах Apple заставила суровая необходимость в виде тревожной для производителей смартфонов тенденции – глобального снижения их продаж. Волей-неволей пришлось переключаться на гаджеты типа Apple Watch, приложения, игры, видео и даже кредитные карты, которые появятся уже в этом месяце. В материковом Китае, по словам Кука, общая численность пользователей гаджетов Apple в третьем финансовом квартале выросла. Этот рост помог расширить рынок услуг, продажи на котором выросли более чем на 10%.

«Фактически мы в Китае выросли,- сообщил в интервью Reuters Тим Кук.- Прибыль, не связанная с iPhone, увеличилась на 17%. Мы выросли во всех категориях и секторах, кроме смартфонов».

В масштабах всей планеты продажи iPhone упали на 12% до 25,99 млрд долларов. В предыдущем квартале падение было еще больше – 17%. Что касается гаджетов и аксессуаров, то здесь рост почти достиг 50%, что, конечно же, выше прогнозов.

Прибыль от оказания услуг выросла на 12,6% до 11,46 млрд долларов. Apple ожидает прибыль в текущем четвертом квартале в размере 61-64 млрд долларов. Если компании удастся выйти на верхний край прогноза, то будет превзойден прошлогодний рекорд – 62,9 млрд долларов.

В третьем квартале, закончившемся в июне, Apple, по данным Refinitiv, показал рост доходов на 1% до 53,8 млрд долларов и снижение дохода на одну акцию на 7% до 2,18 доллара. Это выше прогнозов, составивших 53,39 млрд и 2,10 долларов соответственно.

Apple не приводит количество активных гаджетов, но в январе, по данным компании, их было 1,4 млрд. Причем, 900 млн из них составляли смартфоны.

Тим Кук рассказал инвесторам, что у Apple 420 млн платных подписчиков как на его собственные услуги, так и на приложения других компаний. Компания поставила цель – довести этот показатель к 2020 году до 500 млн.

Apple обнародовал результаты третьего квартала в тот самый момент, когда после длительного перерыва возобновились торговые переговоры между США и КНР. Президент Трамп пока отложил введение тарифов на общую сумму 300 млрд долларов. В черный список входят и iPhone.

Проблемы с Вашингтоном в области торговли замедлили экономический рост Китая, который является для Apple главным рынком. Цены на iPhone в КНР пришлось в начале года снизить, потому что при нынешнем валютном курсе они слишком дорогие для очень многих китайцев. Доля Apple на китайском рынке снизилась с 6,4 до 5,8%, по данным исследовательской компании Canalys. Частично в этом виноват и конкурент Apple - Huawei Technologies Co Ltd, который сильно потеснил Apple и вышел на первое место в стране по продажам телефонов.

Однако и здесь не все так плохо: потеря доли рынка Apple меньше, чем у большинства конкурентов, таких, например, как Xiaomi Corp, Oppo и Vivo, по данным Canalys. Кук объяснил, что замедлить снижение продаж iPhone позволили их собственное решение снизить цены на телефоны и решение китайского правительства снизить налоги на телефоны.

В июле цена акций Apple выросла более чем на 20%. Прибыль в секторе «гаджеты и аксессуары», в который входят такие гаджеты, как Apple Watch и AirPods, составила 5,53 млрд долларов, что выше прогноза экономистов, равного 4,81 млрд. Акционеры в третьем квартале получили обратно более 21 млрд долларов, включая 17 млрд за покупку компанией своих же ранее проданных акций. Размер дивидендов на одну акцию составил 77 центов.