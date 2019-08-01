Как «Северный поток» повлиял на немецкий газ

Последние месяцы не стихают споры о том, как газопровод «Северный поток 2» повлияет на «газовую» безопасность Европы. Большинство европейцев, особенно, на востоке Евросоюза относятся к этой газовой магистрали отрицательно. При этом все как-то забывают, что по первой очереди газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, с конца 2011 года идет газ и что это никак не повлияло на энергетическую безопасность континента. «Северный поток 1» кардинальным образом изменил транспортные маршруты газа на континенте. И о нем, кстати, лет десять назад спорили до хрипоты и говорили так же много, как и сейчас о второй очереди.

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), суммарный импорт газа Германией в 2010-18 гг. не изменился. Отсюда следует, что если «Северный поток 1» что-то и изменил в немецком газе, то не объемы, а направления потоков.

В 2018 г. по подводному газопроводу в ФРГ поступила 57 млрд кубометров российского газа. Свыше половины этого объема – 30,7 млрд м³ повлияли на торговые отношения Берлина с Прагой. До введения в строй «Северного потока» Германия импортировала российский газ через Чехию и Украину, после 2011 года она газ в Чехию экспортирует. До 2014 года газ доходил до Словакии и Украины, позволяя Киеву импортировать российский газ, не подписав контракт с «Газпромом» напрямую. Сейчас этот поток значительно уменьшился, и газ доходит только до Чехии. Это самое важное изменение в Центральной Европе, которое вызвал «Северный поток 1».

Еще одно важное изменение, вызванное этим газопроводом, заключается в снижении добычи газа в Голландии и в том, как это повлияло на Германию. Импорт газа из Нидерландов в ФРГ в 2010-18 гг. упал на 18,5 млрд м³. Так же, как импорт норвежского газа – на 7,6 млрд м³. Это позволило Осло продавать больше газа Голландии. Эти три газовых потока почти идеально соответствуют по объемам с газом, который сейчас идет по «Северному потоку».

Конечно, благодаря «Северному потоку 1» произошли и другие перемены. Германия импортировала больше российского газа через Польшу (на 5,4 млрд м³). Она также уменьшила экспорт в Австрию, но увеличила в Бельгию, Францию и Швейцарию. И опять же, объемы этих газовых потоков практически полностью совпадают.

Иными словами, анализ статистики, связанной с «Северным потоком 1», позволяет говорить, что этот газопровод никак не повлиял на энергетическую безопасность Европы. Ввод газопровода уменьшил транзит российского газа через Украину и позволил при этом России нарастить экспорт газа, но самое большое изменение, связанное с «Северным потоком 1», заключается в том, как Чехия получала раньше российский газ и как она получает его сейчас. «Северный поток» помог Киеву импортировать газ, который добывает и продает не «Газпром». Он компенсировал резкое падение добычи газа в Нидерландах и вместе с газопроводом «Ямал-Европа», проходящим через Польшу, превратил Германию в энергетический хаб Европы.

«Северный поток 2», конечно, создаст собственный рынок и собственную геополитическую динамику, но непредвзятый анализ последствий его предшественника позволяет хотя бы немного успокоить страсти вокруг второй очереди газопровода, проходящего по дну Балтийского моря, и перейти от эмоций к цифрам и фактам.