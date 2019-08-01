Гисметео, прогноз погоды на 30 дней: синоптики предупредили об аномалиях августа

Синоптики Гисметео опубликовали новый прогноз погоды на 30 дней, в котором рассказали, какая климатическая обстановка ожидает жителей России в последнем месяце календарного лета-2019.

Прогноз погоды на 30 дней в Поволжье

По прогнозу Гисметео, в начале августа в городах Поволжья будет пасмурная погода, с большим количеством осадков, которые станут выпадать почти ежедневно. В период со 2 по 9 августа температурный фон здесь сформируют, холодные воздушные массы, которые принёс арктический циклон. Так, в Казани ожидается плюс 16-19 днём и плюс 10-13 – ночью. В начале второй декады месяца на смену циклону придёт антициклон, который уже сформировался над Атлантикой. Под его влиянием в столицу Татарстана вернётся летняя погода и как минимум до 15 августа термометры в светлое время суток ниже плюс 25-26 показывать не будут. Во второй половине месяца воздух начнёт немного остывать, а средняя температура до конца августа составит плюс 18-19 градусов выше нуля, что вполне соответствует климатическим показателям для августа.

В Чебоксарах и Саранске возвращение тёплой погоды также прогнозируется в период с 10 по 15 августа, когда воздух прогреется до 25-27 градусов выше нуля. После 15 августа новый циклон огорчит местных жителей проливными дождями, грозами и шквалистыми ветрами. Аналогичная погода ожидается в Самаре, Нижнем Новгороде и Ярославле. Правда, дождливых дней здесь в предстоящий месяц будет немного меньше чем у соседей, а столбики термометров на пике жары могут показать до плюс 30.

Погода в августе на курортах Крыма. Прогноз Гисметео

Август-2019 на всей территории Крыма, по прогнозу Гисметео, ожидается жарким и сухим. Средняя температура месяца здесь будет выше климатической нормы, а количество осадков – значительно ниже обычного. Аномальный зной накроет полуостров уже в первой декаде августа. Так, в Ялте, Форосе, Массандре и Гурзуфе до 10 августа воздух будет прогреваться до плюс 29-31. И это в тени. На солнце же столбики термометров подберутся к отметке в 35-36 выше нуля. При этом кратковременные осадки прогнозируютсятолько на воскресенье, 4 августа. Спасением от удушающей жары станет ласковое тёплое Чёрное море, температуры воды которого составит 25-26 градусов.

Аномальная жара прогнозируется и на курортах, расположенных в Крыму на побережье Азовского моря. Так, в Керчи со 2 по 15 августа – плюс 29-32, температура воды – плюс 27-29. В начале следующей недели возможны осадки. Но будут они кратковременными и настроение отдыхающим явно не испортят.

Вторая половина месяца на всей территории Крыма, по прогнозам метеорологов, будет немного прохладнее первой – в дневные часы термометры покажут плюс 25-28, после полуночи - 21-23.

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз на август

В Северной столице, где климатическое лето фактически закончилось ещё в начале июля, в августе погода по-прежнему будет напоминать осеннюю. В начале месяца дневные показатели температуры в Санкт-Петербурге составят 18-20 выше нуля, прогнозируются осадки, возможны сильные ливни, грозы и град. Во второй половине месяца столбики термометров опустятся до аномальных для лета значений – плюс 14-16 и до конца месяца тёплая погода в город на Неве не вернётся.

Гисметео. Прогноз погоды на 30 дней в Москве

По прогнозу Гисметео, в первой декаде последнего летнего месяца погоду в Москве будет формировать арктический циклон. Под его влиянием ожидаются осадки, северный ветер и аномально пониженный для начала августа дневной температурный фон – плюс 13-15. Однако, как обещают синоптики, в период с 10 по 15 августа в российскую столицу на несколько дней вернётся лето. В эти дни ожидается комфортная погода – будет ярко светить солнце, а столбики термометров остановятся на отметках в 26-28 градусов выше нуля. С средины августа погода в Москве снова испортится, чувствительно похолодает и уже до начала сентября выше плюс 18-20 днём точно не будет.

Между тем, по данным центра погоды «Фобос», 31 июля стал самым холодным днём месяца в Москве – максимальная температура воздуха в среду составляла плюс 14,5. В свою очередь в Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 1 августа в 11:30 мск температура воздуха в центре российской столицы составила всего плюс 13,8, что сразу на 5 градусов ниже климатической нормы.