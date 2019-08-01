Глава Офиса Зеленского подал в отставку

Андрей Богдан – глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского – написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. По данным местного телеканала «24 канал» соответствующий документ был подан лидеру «самостийной» 1 августа.

Информацию об отставке Богдана подтверждает и один из источников РБК, близкий к руководству партии «Слуга народа». В свою очередь издание «Главред» утверждает, что от отставки главы Офиса Зеленского может зависеть встреча президента Украины с Дональдом Трампом. При этом отмечается, что Богдана в США считают «правой рукой» украинского олигарха Игоря Коломойского, которого один из адвокатов американского лидера в окрытую называет врагом Америки.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана на пост главы своей администрации 21 мая.