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Кличко написал заявление на главу офиса Зеленского

Москва, 01.08.2019

Мэр города Киева Виталий Кличко обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой проверить слова главы офиса президента Украины Андрея Богдана о попытке дачи взятки в его интересах.

«30 июля 2019 года на пресс-конференции господин Богдан заявил представителям СМИ, что ему, в разговоре, предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И, якобы, эта беседа была осуществлена в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одного человека на подобные «переговоры»! А такие высказывания пана Богдана, который является руководителем офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений. Следствием подобных заявлений должно быть не только обнародование их на пресс-конференциях. Убежден, что у НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле. И надеюсь, что господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, руководитель Офиса Президента Украины, сказал журналистам правду...» - написал Кличко в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский в течение последнего месяца пытается снять Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, однако еще не получил согласия правительства Украины. К атаке на Кличко подключился телеканал олигарха Игоря Коломойского «1+1», на котором ранее работал Зеленский. А глава офиса президента Украины Андрей Богдан (бывший адвокат Коломойского) обвинил Кличко в коррупции. На должность главы Киевской городской госадминистрации планируется назначить «человека Коломойского» - генерального директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

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