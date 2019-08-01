Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС

Курс доллара продолжил расти на открытии торгов в четверг на фоне решения ФРС по ставке. Курс доллара прибавил 17 копеек - 63,79 руб., курс евро при этом потерял 5 копеек - 70,44 руб.

Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.

При этом рубль обвалился к доллару не сразу, а лишь после последовавших комментариев, о том, что для определения сроков и величины возможных в будущем корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам ФРС будет руководствоваться фактическими экономическими условиями и прогнозами их изменений в будущем, при этом подразумевая выполнение выданного американским регулятором двойного мандата: обеспечить максимальную занятость и стабильность цен.

Такая формулировка явно не стала сигналом гарантированного сокращения ставок в ближайшем будущем, как этого ожидали почти все участники рынков. Федрезерв дал понять, что следующее решение комитета будет всецело зависеть от поступающей экономической статистики.

По данным на 22:00 мск на торгах Московской бирже курс доллара составил 63,71 руб., что почти на 50 коп. выше чем он торговался сразу после объявления о снижении ставки. Курс евро составлял 70,54 руб.

Таким образом, доллар вырос в качестве реакции на результат заседания FOMC. Некоторые трейдеры вообще ожидали агрессивное снижение ставок — на 50 б.п. Но эти прогнозы не оправдались. Более того комитет вообще даже не дал сигнала к сокращению ставок в ближайшие месяцы, поэтому рынок не может закладывать такой шаг в цены, что оказало поддержку валюте США, и негативно сказалось на рубле.

Позже глава ФРС Джером Пауэлл, отвечая на вопросы журналистов, всё-таки не исключил в будущем продолжения политики по снижению базовой ставки, но по его словам, это произойдёт только, если для этого будут соответствующие предпосылки на рынке – другими словами, в самом крайнем случае.

«Мы внимательно будет следить за ситуацией в торговле и за инфляцией. Пока же, более конкретно ответить на вопрос о дальнейшем снижении ставки я не могу», – резюмировал руководитель американского регулятора.

Это заявление Пауэлла никак не сказалось на движении в паре доллар-рубль, и в итоге на закрытии Московской биржи курс доллара составил 63,65 руб., курс евро – 70,50 руб.

Напомним, ранее сообщалось, что ФРС США на своём заседании приняла ожидаемое решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%. Произошло это впервые за 10 лет.

По мнению Кирилла Кононова из Газпромбанка, несмотря на то, что первое полугодие оказалось весьма благоприятным для нацвалюты, чему способствовали снижение напряженности на внешних рынках вокруг РФ и покупки иностранными инвесторами ОФЗ, этот период подходит к концу и на первый план выходят риски – как для экономики, так и для рубля.

Как напоминает эксперт, в первом полугодии активно рос спрос на рисковые активы. Рубль также поддерживала благоприятная сезонность: в первом квартале поступали доходы от экспорта сырья, сформировав благоприятный фон.

Сейчас же картина начинает меняться – макроэкономические и политические риски смещены в сторону снижения; платежный баланс РФ уже менее профицитен; Минфин РФ планирует закупать больше валюты в рамках бюджетного правила. К тому же внешнеполитическая обстановка, предположительно, ухудшится.

Кроме того, как пояснил Кононов, сейчас сформировались ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ примерно до 7% к концу года. Это, конечно должно сопровождаться снижением ставки ФРС США на 0,5 п. п. Но такое снижение, если судить по вчерашним комментариям Пауэлла совершенно не гарантированно.

Американская экономика сейчас в целом находится в неплохом состоянии. А это значит, что спрэд между ставками по обе стороны океана может снижаться гораздо быстрее, чем ожидается. Поэтому снижение доходности может привести к оттоку средств нерезидентов, а рубль начнёт слабеть. Прогнозируемые в августе позиции рубля к доллару - 64,4 руб., к евро - 72,2 руб.