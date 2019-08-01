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Медики рассказали о самых бесполезных лекарствах

Москва, 01.08.2019

Российские медики бьют тревогу – россияне бесконтрольно принимают лекарства при первом же удобном случае, что зачастую не просто бесполезно, но может принести серьёзный вред здоровью.

Как отмечают специалисты, самые бесполезные средства, те, которые относятся к группе иммуномодуляторов и иммуностимуляторов, так как на самом деле реальных снижений иммунной системы очень мало, и это уже давно доказано.

«Дело в том, что нормальная иммунная система здорового человека, если у него нет температуры справляется с респираторным заболеванием за неделю», – цитирует «Вечерняя Москва» врача общей практики Ирину Добрецову.

В большинстве случаев бесполезны и антибиотики, но многие россияне принимают их бесконтрольно, так как такие препараты в широком формате и без рецептов отпускаются в аптеках. Из-за чего врачи столкнулись с серьезной проблемой — резистентностью (устойчивостью) к ним.

«Хотелось бы посоветовать людям не покупать их по первому чиху», – заявила врач.

Кроме того, медики не советует часто и без назначения специалистов принимать нестероидные препараты, которые многие считают панацеей при локальных болях. У этих лекарств есть множество побочных эффектов, среди который развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта и почек.

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