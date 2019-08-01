Названа одна из основных причин смертности молодых россиян

Согласно докладу, опубликованному Минздрава РФ, в 2018 году от ВИЧ-инфекции в молодом трудоспособном возрасте умерли более 20 тыс. граждан РФ. Таким образом, жертвами ВИЧ-инфекции без учёта случаев смерти от внешних причин в прошлом году стали 15,8% молодых жителей России.

При этом более 76% скончавшихся – люди в возрастной категории от 25 до 44 лет. Всего же в прошлом году ВИЧ-инфекция была диагностирована более чем у 85 тыс. россиян. В целом в нашей стране по данным на конец 2018 года зарегистрировано почти 900 тыс. человек, которые страдают от ВИЧ-инфекции, передаёт РИА Новости.

Кроме того, высокая смертность в возрастной группе 25-44 зафиксирована в результате таких недугов, как: рак (13,1%); болезни органов дыхания (5,4%), пищеварения (14,9%), нервной системы (3,6%), ишемическая болезнь сердца (8,4%), цереброваскулярных болезни (5,1%) и туберкулез (3,3%).