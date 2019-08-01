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Особенности получения визы в США

Москва, 01.08.2019
Достаточно непростые отношения между странами в связи с проводимой политикой повлекли за собой некоторые трудности для граждан обоих государств в намерении получить разрешение на въезд.
#PressRelease

Но это совершенно не означает, что сейчас нет возможности зарегистрировать документ, позволяющий пересекать границу – нужно лишь тщательно разобраться с требованиями и обновленными условиями его предоставления. 

Нужно ли делать визу для Америки

Чтобы посетить США необходимо обязательно получить разрешение на въезд. Это относится и к тем, кто уже ранее бывал на американской территории, а также кто отправляется по приглашению зарубежной страны.

Если в Америке проживают ваши родственники, то подобное обстоятельство не влияет на необходимость оформления визы в 2019 году. Дети любого возраста также должны получить пропускной документ для посещения страны. Весь процесс оформления протекает в соответствии с правилами собственной внутренней системы.

Виды виз

Визы в США, доступные для получения, подразделяются по группам в зависимости от предполагаемых целей визита. Кроме этого, в них имеется дополнительная информация для уточнения намерений гражданина-получателя документа. Важно подобрать свой тип визы при оформлении.

  • Гостевая. Подобное разрешение подойдет тем, кто собирается в США по личным интересам, с целью туристического отдыха, посещения друзей и родных, получения медуслуг, проведения рабочих переговоров, посещения масштабных мероприятий. 
  • Студенческая. Существует два вида - F и M. Первая относится к студентам, которые хотят получать американское образование в школах, колледжах, университетах. Вторая позволяет проходить обучение неакадемического типа в училищах, техникумах, на курсах переквалификации, а также получать практический опыт после обучения в РФ.
  • Обменная.  Позволяет получать уникальный опыт студентам, различным деятелям науки, искусства, спорта, культуры, религиозных течений.
  • Рабочая. Предназначена для специалистов востребованных профессий, а также для временных работников.
  • Журналистская. Предоставляется представителям СМИ, если они связаны трудовыми обязательствами с компанией-работодателем на своей родине.

Перечень основных документов

Для оформления американской визы понадобится следующие документы:

  • Анкета DS-160, которая заполняется на компьютере, на английском языке;
  • Фото установленного образца;
  • Гражданский паспорт;
  • Загранпаспорт;
  • Квитанция об оплате консульского сбора.

Данный пакет документов необходим для создания заявки. А для ее одобрения заявителю необходимо самому подобрать и приложить еще один пакет документов, помимо основного. Причем в зависимости от цели поездки их тип может меняться.

К примеру, чтобы оформить гостевую визу необходимо предоставить доказательства, что у вас есть хорошая материальная база для осуществления путешествия и достаточно надежная взаимодействие с родиной, обосновывающее дальнейшее желание возвратиться в РФ после окончания действия разрешительного документа. 

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