Особенности получения визы в США

Но это совершенно не означает, что сейчас нет возможности зарегистрировать документ, позволяющий пересекать границу – нужно лишь тщательно разобраться с требованиями и обновленными условиями его предоставления.

Нужно ли делать визу для Америки

Чтобы посетить США необходимо обязательно получить разрешение на въезд. Это относится и к тем, кто уже ранее бывал на американской территории, а также кто отправляется по приглашению зарубежной страны.

Если в Америке проживают ваши родственники, то подобное обстоятельство не влияет на необходимость оформления визы в 2019 году. Дети любого возраста также должны получить пропускной документ для посещения страны. Весь процесс оформления протекает в соответствии с правилами собственной внутренней системы.

Виды виз

Визы в США, доступные для получения, подразделяются по группам в зависимости от предполагаемых целей визита. Кроме этого, в них имеется дополнительная информация для уточнения намерений гражданина-получателя документа. Важно подобрать свой тип визы при оформлении.

Гостевая. Подобное разрешение подойдет тем, кто собирается в США по личным интересам, с целью туристического отдыха, посещения друзей и родных, получения медуслуг, проведения рабочих переговоров, посещения масштабных мероприятий.

Студенческая. Существует два вида - F и M. Первая относится к студентам, которые хотят получать американское образование в школах, колледжах, университетах. Вторая позволяет проходить обучение неакадемического типа в училищах, техникумах, на курсах переквалификации, а также получать практический опыт после обучения в РФ.

Обменная. Позволяет получать уникальный опыт студентам, различным деятелям науки, искусства, спорта, культуры, религиозных течений.

Рабочая. Предназначена для специалистов востребованных профессий, а также для временных работников.

Журналистская. Предоставляется представителям СМИ, если они связаны трудовыми обязательствами с компанией-работодателем на своей родине.

Перечень основных документов

Для оформления американской визы понадобится следующие документы:

Анкета DS-160, которая заполняется на компьютере, на английском языке;

Фото установленного образца;

Гражданский паспорт;

Загранпаспорт;

Квитанция об оплате консульского сбора.

Данный пакет документов необходим для создания заявки. А для ее одобрения заявителю необходимо самому подобрать и приложить еще один пакет документов, помимо основного. Причем в зависимости от цели поездки их тип может меняться.

К примеру, чтобы оформить гостевую визу необходимо предоставить доказательства, что у вас есть хорошая материальная база для осуществления путешествия и достаточно надежная взаимодействие с родиной, обосновывающее дальнейшее желание возвратиться в РФ после окончания действия разрешительного документа.