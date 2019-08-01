Особенности выбора велосипеда в прокат

Чтобы аренда велосипедов в Москве доставила вам удовольствие, нужно принимать во внимание некоторые факторы: свой вес и рост, территорию, на которой будет происходить езда на велосипеде и пр. В том случае, если вы впервые хотите взять велосипед на прокат, то данная статья вам очень пригодится.

Бренд



Необходимо выбирать велосипеды тех марок, которые достаточно давно существуют на рынке и производят качественную продукцию. Чем престижнее бренд, тем выше будет конечная стоимость. Прежде чем брать велосипед на прокат почитайте о нем отзывы в интернете, узнайте мнения пользователей о данной модели, ее преимуществах и недостатках.

Конструкция велосипеда



Лучше всего, если рама в велосипеде будет из алюминия. Модели, в которых амортизатор помещен в задней части, подойдут больше для экстремальных видов спорта. Обычный, дешевый задний амортизатор значительно не влияет на езду, из-за него нужно больше прикладывать усилий для движения велосипеда.

Если вы берете напрокат недорогую модель, то обращайте внимание на тормоза, лучше если они будут ободными. Дисковый тип тормозов в дешевых велосипедах зачастую бывает не особо качественным. Модели, имеющие меньше 21 скорости, относят к устаревшим, но для городской езды это не проблематично, тем более что подобный велосипед выйдет даже дешевле аналогичных с большим количеством передач. В остальных случаях лучше подбирать модели с двойными тормозными ободами.



Гибридные модели

Гибридные велосипеды вобрали в себя все лучшие свойства от горных и городских типов. Размер колес у них уже, но сами шины довольно широкие. Три звезды в передней части и до 30 в задней, высокий диапазон передач. Подобная модель подойдет как для простой городской поездки, так и для туристических маршрутов, однако проходимость его несколько ниже по сравнению с горными велосипедами.

Выбор велосипеда по росту



Встаньте на ровную поверхность и поместите велосипед между ног. Между ваших ног до рамы должно быть пространство размером до 10 см. Оно поможет безопасно передвигаться на велосипеде. Но если вы будете ездить на небольшой модели, то это повлечет за собой дополнительную нагрузку на плечи и ноги.

Удлиненные рамы больше пригодны для поездок по прямой дороге, а укороченные для извилистых участков.