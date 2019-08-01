Парка с мехом: как выбрать и с чем носить

Для Европы парка, конечно, не очень подходит. Но для стран с достаточно суровым климатом зимние парки с мехом очень даже пригодятся. Даже жители северного полюса могут смело брать себе парку с лисьей подкладкой.

Какую выбрать

Меховые парки бывают длинною до колена и в виде курток. Мне, например, первый вариант больше нравится, так как задняя часть изделия чуть длиннее передней, но чтобы носить такие парки нужно обладать внушительным ростом. Хотя их вполне можно носить тем, кто выше 170 см. По своему исполнению данное изделие достаточно громоздко на вид и сделано как оверсайз, из-за чего невысокой женщине будет в нем не очень комфортно. Поэтому при не очень высоком росте лучше выбирать более короткий вариант вещи.

Стоит отметить, что чем выше женщина, тем более длинные вещи она способна носить. Пальто до пола может носить женщина, обладающая достаточным для этого ростом и стройностью, иначе вещь будет на ней выделяться не лучшим образом, портя весь внешний вид. Парки с мехом обрели популярность из-за того, что они отвечают основной тенденции современной моды – в них есть сочетание дорогих материалов с простыми, непринужденности - с разумностью.

Мех с длинным ворсом вполне может быть использован совместно с тканью стиля милитари, нестандартными деталями и свободным кроем. Такой же мех на размерной вещи из дорогостоящего материала, с блестящими элементами, смотрелся бы не очень гармонично. По этой причине мех не должен иметь сочетание с атласом и шелками. Накидки с мехом и боа на вечерних платьях будут смотреться хорошо только на каком-нибудь мероприятии 19 века. В Лондоне есть подобное пародийное представление, которое проводится каждый год.

С чем мех не сочетается

Если говорить о зимней одежде, то мех лучше не совмещать с кожаным материалом. Кожу и мех можно комбинировать с обычными тканями и нейтральной выделкой. Особенно нельзя совмещать черный вид кожи с чернобуркой. Такое сочетание не очень гармонично выглядит, несмотря на свою большую распространенность.

Вместе с тем, чернобурка достаточно прихотливый при использовании мех. Сложно сказать, в каком виде его лучше всего носить. Сам по себе такой материал очень красив. Однако надевать его лучше не стоит, так как в виде шубы или отделки он практически не смотрится.