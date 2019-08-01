Партия Зеленского потратила 330 тыс долларов на недельное обучение депутатов

Народные депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проходят недельное обучение в пятизвездочных гостиницах западноукраинского курортного города Трускавец. Народным избранникам читают лекции по экономике, политике, социологии и проводят семинары.
Средняя стоимость номера, в которых остановились «слуги народа», 4700 гривен (11300 рублей) в сутки, а средняя зарплата в стране составляет стране зарплата составляет лишь 10800 гривен. Журналисты украинского издания «НВ Бизнес» подсчитали полную стоимость тура 250 будущих депутатов, включая проезд, аренду конференц-залов, стоимость лекций, и выяснили, что партия «Слуга народа» потратила не менее 330 тыс. долларов США.