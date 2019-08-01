Россия в огне: свыше 800 населённых пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров

Из-за лестных пожаров, которые бушуют в России, уже свыше 800 населённых пунктов страны находятся в зоне задымления. Согласно информации пресс-службы МЧС РФ, самая сложная обстановка сейчас наблюдается в Якутии, Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области. Здесь по данным ведомства, в зоне задымления находятся в 804 населённых пунктов, передаёт РИА Новости.

Для борьбы с лесными пожарами спасатели привлекли два самолёта Бе-200 и вертолёт Ми-8, которые уже провели более 25 сливов и сбросили почти 260 тонн воды. Для замеров ПДК вредных веществ в воздухе организован мониторинг на 77 постах наблюдения. При этом общая группировка сил и средств, которые привлечены для тушения лесных пожаров, составляет почти 3 тыс. человек, а также почти 400 единиц техники.

В свою очередь генерал армии Дмитрий Булгаков – заместитель главы Минобороны РФ – заявил, что самолёты Ил-76 военного ведомства, привлеченные к борьбе с пожарами в Красноярском крае, будут вылетать на тушение не менее 20 раз за день. При этом вертолетные группы, еще не в полном составе прибывшие в Красноярский край, также парами приступят к выполнению задач со 2 августа вблизи населенных пунктов.

Напомним, по данным на 1 августа на территории нашей страны зафиксировано почти 470 лесных пожаров общей площадью около 3 млн га.