Критика статьи «О росте ВВП на 5%»

В своей недавней заметке Сергей Блинов дает президенту страны очень простой совет, как добиться быстрого роста российской экономики – всё, что для этого нужно – это потребовать от Банка России повысить ключевую ставку и одновременно начать наращивать денежное предложение. В подтверждение своей теории он приводит регрессии ВВП Россси на реальную денежную массу и говорит: смотрите, коэффициент подгонки равен 0,99, то есть ВВП полностью зависит от реальной денежной массы, чтобы увеличить ВВП нужно просто добиться роста реальных денег в экономике. Насколько эта теория согласуется с современным академическим взглядом на экономику?

Действительно, Сергей прав, между ВВП и реальной денежной массой существует тесная взаимосвязь. Однако похоже Сергей упускает из виду одну из основ макроэкономики – эта связь действует в противоположном направлении. Отвлекшись от эконометрических деталей его регрессии (переменные могут быть нестационарны, в них прослеживается не включенный в уравнение четкий временной тренд, автор логарифмирует одну переменную и не логарифмирует другую, раз уж речь идет о росте, то логично это уравнение оценивать не в уровнях, а в первых разностях), отмечу его основную проблему – автор путает зависимую и независимую переменную, это не ВВП зависит от реальной денежной массы, а реальная денежная масса зависит от ВВП. По сути это уравнение является простейшим вариантом функции спроса на деньги, которая говорит, что спрос агентов на деньги (на реальные денежные балансы) в первую очередь зависит от их дохода – чем больше доход (ВВП), тем выше спрос на деньги, тем больше реальных денег в экономике. И эластичность этого спроса находится около единицы. Таким образом, утверждение автора о том, что реальная денежная масса является причиной роста экономики оказывается неверным, на самом деле она является следствием этого роста.

Пойдем далее. Попробуем выяснить, что произойдет в экономике, если Центральный Банк воспользуется советом автора и попробует увеличить реальную денежную масса. Сможет ли он этого добиться? Здесь автор снова игнорирует основы макроэкономики, которая говорит о том, что денежная политика неспособна влиять на реальные переменные в сколь угодно долгосрочной временной перспективе. Допустим, Банк России увеличит ключевую ставку и одновременно начнет наращивать денежное предложение с помощью операций на открытом рынке (покупая на нем валюту, ОФЗ или другие активы). Куда денутся эти деньги? ВВП в экономике еще не вырос, ставка велика, ни один инвестор не захочет брать кредит по высокой ставке, да и у него не будет выгодных инвестиционных проектов. То есть эти деньги останутся на межбанковском рынке. А мы все знаем, что если предложение товара увеличивается, его цена падает. Ценой денег является процентная ставка, то есть эти операции на открытом рынке приведут к тому, что ставка на межбанке начнет снижаться, и Банку России для того, чтобы удержать её на выбранном повышенном уровне ключевой ставки придется проводить обратные операции на открытом рынке – изымать ликвидность и удерживать ставку. То есть мы видим, что совет Сергея просто-напросто нереализуем. Невозможно одновременно увеличить ключевую ставку и наводнить экономику ликвидностью. Другими словами, такие действия Центрального Банке не только не приведут к росту экономики, они просто нереализуемы.

Так что же нужно сделать для того, чтобы ускорить рост российской экономики? Ответ на этот вопрос также давно известен экономистам. Теория экономического роста говорит о том, что устойчивый темп роста экономики зависит от единственной переменной – темпа роста производительности труда, более того, он просто равен ей. То есть властям нужно не думать о манипуляциях с процентными и налоговыми ставками, а вести политику, ведущую к росту производительности в стране – проводить те самые реформы, о которых уже почти 30 лет много говорят, но мало делают. Какую именно? Направлений действия великое множество – увеличение финансирования образования и науки, приведение в порядок системы высшего образования, что позволит начать наращивать человеческий капитал, стимулирование инновационной деятельности, которое позволит модернизировать устаревший капитал, реформы на рынке труда, которые смогут увеличить мобильность рабочей силы, и, наконец, построение экономических и политических институтов, которые способствуют росту производительности и экономической активности – построение таких экономических механизмов и политических конструкций, которые приведут к тому, что резиденты страны станут заинтересованы не в поиске ренты (получении откатов, взяток, уходе от налогов и т.д.), а в активной экономической деятельности, производстве товаров и услуг. Ведь ВВП – это и есть все товары и услуги, произведённые в экономике, и единственный способ его увеличить – это просто научиться производить больше товаров и услуг и суметь улучшить их качество.