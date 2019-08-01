Вход/Регистрация Подписка

Критика статьи «О росте ВВП на 5%»

Москва, 01.08.2019
Кирилл Сосунов, Банк России, департамент денежно-кредитной политики, консультант
#Экономическая политика
  • Критика статьи «О росте ВВП на 5%»

В своей недавней заметке Сергей Блинов дает президенту страны очень простой совет, как добиться быстрого роста российской экономики – всё, что для этого нужно – это потребовать от Банка России повысить ключевую ставку и одновременно начать наращивать денежное предложение. В подтверждение своей теории он приводит регрессии ВВП Россси на реальную денежную массу и говорит: смотрите, коэффициент подгонки равен 0,99, то есть ВВП полностью зависит от реальной денежной массы, чтобы увеличить ВВП нужно просто добиться роста реальных денег в экономике. Насколько эта теория согласуется с современным академическим взглядом на экономику?

Действительно, Сергей прав, между ВВП и реальной денежной массой существует тесная взаимосвязь. Однако похоже Сергей упускает из виду одну из основ макроэкономики – эта связь действует в противоположном направлении. Отвлекшись от эконометрических деталей его регрессии (переменные могут быть нестационарны, в них прослеживается не включенный в уравнение четкий временной тренд, автор логарифмирует одну переменную и не логарифмирует другую, раз уж речь идет о росте, то логично это уравнение оценивать не в уровнях, а в первых разностях), отмечу его основную проблему – автор путает зависимую и независимую переменную, это не ВВП зависит от реальной денежной массы, а реальная денежная масса зависит от ВВП. По сути это уравнение является простейшим вариантом функции спроса на деньги, которая говорит, что спрос агентов на деньги (на реальные денежные балансы) в первую очередь зависит от их дохода – чем больше доход (ВВП), тем выше спрос на деньги, тем больше реальных денег в экономике. И эластичность этого спроса находится около единицы. Таким образом, утверждение автора о том, что реальная денежная масса является причиной роста экономики оказывается неверным, на самом деле она является следствием этого роста.

Пойдем далее. Попробуем выяснить, что произойдет в экономике, если Центральный Банк воспользуется советом автора и попробует увеличить реальную денежную масса. Сможет ли он этого добиться? Здесь автор снова игнорирует основы макроэкономики, которая говорит о том, что денежная политика неспособна влиять на реальные переменные в сколь угодно долгосрочной временной перспективе. Допустим, Банк России увеличит ключевую ставку и одновременно начнет наращивать денежное предложение с помощью операций на открытом рынке (покупая на нем валюту, ОФЗ или другие активы). Куда денутся эти деньги? ВВП в экономике еще не вырос, ставка велика, ни один инвестор не захочет брать кредит по высокой ставке, да и у него не будет выгодных инвестиционных проектов. То есть эти деньги останутся на межбанковском рынке. А мы все знаем, что если предложение товара увеличивается, его цена падает. Ценой денег является процентная ставка, то есть эти операции на открытом рынке приведут к тому, что ставка на межбанке начнет снижаться, и Банку России для того, чтобы удержать её на выбранном повышенном уровне ключевой ставки придется проводить обратные операции на открытом рынке – изымать ликвидность и удерживать ставку. То есть мы видим, что совет Сергея просто-напросто нереализуем. Невозможно одновременно увеличить ключевую ставку и наводнить экономику ликвидностью. Другими словами, такие действия Центрального Банке не только не приведут к росту экономики, они просто нереализуемы.

Так что же нужно сделать для того, чтобы ускорить рост российской экономики? Ответ на этот вопрос также давно известен экономистам. Теория экономического роста говорит о том, что устойчивый темп роста экономики зависит от единственной переменной – темпа роста производительности труда, более того, он просто равен ей. То есть властям нужно не думать о манипуляциях с процентными и налоговыми ставками, а вести политику, ведущую к росту производительности в стране – проводить те самые реформы, о которых уже почти 30 лет много говорят, но мало делают. Какую именно? Направлений действия великое множество – увеличение финансирования образования и науки, приведение в порядок системы высшего образования, что позволит начать наращивать человеческий капитал, стимулирование инновационной деятельности, которое позволит модернизировать устаревший капитал, реформы на рынке труда, которые смогут увеличить мобильность рабочей силы, и, наконец, построение экономических и политических институтов, которые способствуют росту производительности и экономической активности – построение таких экономических механизмов и политических конструкций, которые приведут к тому, что резиденты страны станут заинтересованы не в поиске ренты (получении откатов, взяток, уходе от налогов и т.д.), а в активной экономической деятельности, производстве товаров и услуг. Ведь ВВП – это и есть все товары и услуги, произведённые в экономике, и единственный способ его увеличить – это просто научиться производить больше товаров и услуг и суметь улучшить их качество.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Отстали почти безнадёжно
      Раз на дворе лето, то проходит очередная Международная математическая олимпиада (ММО), чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Раз проходит ММО, то команда России в очередной раз показывает отчаянно кислый результат и все идет как по нотам: выступили, опростоволосились, хвалимся
    2. Названы страны, где предпочитают отдыхать россияне
      Компания MasterCard на этой неделе опубликовала исследование, согласно которому россияне заняли девятое место в рейтинге самых активных зарубежных путешественников
    3. О росте ВВП на 5%
      К устойчивому росту ВВП на 5% можно прийти в течение 3-6 месяцев. Как этого достичь?
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама